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Ekonomi Suudi Arabistan'da işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 15.4'e yükseldi
Ekonomi

Suudi Arabistan'da işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 15.4'e yükseldi

Ülkedeki işsizlik 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 11.8 olarak kayda geçmişti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:20:37 -
Suudi Arabistan'da işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 15.4'e yükseldi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11.8 olan işsizlik oranı, ikinci çeyrekte yüzde 15.4'e yükseldi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da işsizlik oranı 15.4'e yükselirken, ülkede işsizlik oranı erkeklerde 8.1, kadınlarda ise 31.4 olarak kayda geçti.

Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkedeki yabancıları da kapsayan rakamlara göre, toplam işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 iken yüzde 9'a yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında ülkedeki ekonomik hareketliliğin azalması Suudi Arabistan piyasalarını etkiledi.

İstatistik Kurumu'nun derlediği bilgilere göre, ülkede çalışan kişi sayısı 13.63 milyon kişiye ulaştı. Çalışanların 10.46 milyonu yabancıyken, 3.17 milyonunun ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kovid-19 öncesi, Ekonomi Bakanlığı, işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 12 oranında düşeceğini tahmin ediyordu.

Petrol fiyatlarında 2014 yılındaki düşüş ve 2017 yılındaki ekonomik küçülme sebebiyle, Suudi Arabistan'daki işsizlik, 2018 yılında 12.9'a yükselmişti.

Bakanlık, işsizliğin 2020 yılında 10.6'ya gerileyeceğini tahmin ederken, gelecek vizyonu çerçevesinde 2030 yılında işsizliği yüzde 7'ye düşürmeyi hedefliyor.

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