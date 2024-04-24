Süresiz nafakayla ilgili dikkat çeken karar

Türkiye’de süresiz nafaka tartışması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Boşanmaların artmasıyla eski eşler arasında bitmeyen sorunların doğmasına yol açan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılması beklenirken; Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nden emsal teşkil edecek bir karar çıktı.

A.T. ve Ö.T.’nin boşanma davasına bakan Mahkeme, 21 Mart 2024 tarihli kararında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle erkek eş tarafından açılan boşanma davasında tarafların şiddetli geçimsizlikleri gerekçesiyle A.T.’nin bir kereye mahsus Ö.T'ye 25 bin TL toplu nafaka ödenmesine hükmetti.

DİKKAT ÇEKEN KARAR!

Mahkeme kararında yoksulluk nafaka talebinin reddine ilişkin gerekçesinde, A.T'nin hakaretlere maruz kaldığının altını çizdi. Mahkeme Ö.T'nin fazlaya ilişkin nafaka talebinin reddine hükmederken, Ö.T'nin, eski eşi A.T'ye, "adam olsaydın', 'bana koca mı yok' gibi onur kırıcı cümleler kurduğu, küfür içerikli sözler sarf ettiği ve evdeki eşyalara zarar verdiğinin altı çizildi. Mahkeme kararında yoksulluk nafaka talebinin reddine ilişkin gerekçede ise şu ifadeler yer aldı:

"Somut olayda; tarafların 04/08/2022 tarihinde evlendikleri, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Asıl ve karşı davada yukarıda özetlenen hususlar ileri sürülerek boşanma davası açılmış olup, bildirilen tanıklar mahkememizce ve talimat mahkemesince dinlenmiştir. Davacı ve davalı beyanları, dinlenen tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları sonucuna varılmıştır. TMK 166/1 e dayalı karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir."

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ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KARAR

Avukat Gizem Gonce, Bakırköy Aile Mahkemesi tarafından karara bağlanan boşanma davasında tarafların 04.08.2022 yılında evlendiklerini ve 2 ay evli kaldıklarını söyledi. Boşanma davasının 28.10.2022 tarihinde açılmış olup, 21.03.2024 tarihinde Aile Mahkemesi tarafından karar verildiğini de ifade eden Gonce, bu davanın emsal teşkil edip etmeyeceği konusunda şu açıklamaları yaptı; "Boşanma davalarında çoğunlukla kadın lehine nafaka verilmesine Aile Mahkemeleri tarafından karar verilmektedir. Mahkeme tarafından verilen evlilik süresinin kısa olması gerekçesi ile süresiz olan nafakanın süreli ve tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL nafaka ödemesi alışılmışın dışında bir karardır."

EVLİLİĞİN SÜRESİ ÖNEMLİ

"Kısa süren evliliklerde uzun yıllar nafaka ödenmesine karar verilmesi mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır" diyen Gonce, "Ancak bu karar ile kadınında mağduriyeti engellenerek erkeğin de uzun yıllar nafaka ödemesinin mağdur edeceği göz önüne alınarak bir karar verilmiş olduğu açıktır. Elbette mahkemeler tarafından verilen kararlarda kadınlar boşanma kararı sonrasında mağdur edilmek istenmemekte. Evliliklerin süreleri de son dönemde Aile Mahkemeleri tarafından nafaka kararlarında dikkat edilmektedir" dedi.

Kaynak: Haber Global