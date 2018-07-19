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Süper Lig'de bomba patlayacak! Atiba ezeli rakibe gidiyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcuAtiba Hutchinson ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:46
Süper Lig'de bomba patlayacak! Atiba ezeli rakibe gidiyor

Bu yıl ülkemizi UEFA Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Galatasaray'ın, Beşiktyaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katan, geçen sezon devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan ve son olarak Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, Atiba Hutchinson'ı takibe aldı.

2 YIL SÖZLEŞME İMZALAMA PLANLANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi elinde olduğu için transferine sıcak baktığı Kanadalı futbolcuyla anlaşma sağlaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:46
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Kanada
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