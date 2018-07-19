0553 313 94 23

Süper Lig ekibinden flaş transfer! Barcelonalı yıldızla anlaşıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Barcelona'nın genç yıldızı Douglas Pereira dos Santos ile her konuda anlaşma sağladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:34
Süper Lig ekibinden flaş transfer! Barcelonalı yıldızla anlaşıldı

Geçen sezon ki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas Pereira dos Santos olmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ardından önemli gelişmeler var.

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. (Sporx)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:34
  1. Sivasspor
  2. Barcelona
  3. Douglas Pereira dos Santos

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor
    1. FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor
    2. Tüm dünya bizi konuşacak! Resmen..
    3. THY'de ilk türbanlı pilot
    4. OHAL bitene kadar sakalını uzatacaktı…..
    5. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    6. Filistin Dostluk Derneği’nden..
    7. Her taşın altından Seyfi Dede ve onun..
    8. Yatağan'da kömür bant sistemi çöktü:..
    9. MEB 2018 liselere yerleştirme..
    10. Savunma ve havacılıkta Meksika’nın..
    11. Türk tekstili iddialı pozisyonunu..
    12. İsrail skandal yasayı onayladı!
    13. Gıdacılar Japonya’ya çıkarma yaptı
    14. Konut satışı tam gaz! Haziran'da yüzde..
    15. Adnan Oktar ve kedicikleri cezaevine..
    16. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    17. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    18. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    19. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    20. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!