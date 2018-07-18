0553 313 94 23

Süper Kupa maçının bilet fiyatları belirlendi

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:39
Süper Kupa maçının bilet fiyatları belirlendi

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

GALATASARAY: Batı ve Kuzey Tribünleri

AKHİSARSPOR: Doğu ve Güney Tribünleri

TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.
 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:39
  1. Konya
  2. SÜPER LİG Haberleri
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk açıklama
    1. Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk..
    2. Samsunspor'dan 9 anlaşma!
    3. Yok artık Arda! Nereden nereye...
    4. Avrupa Birliği'nden İsrail'e uyarı:..
    5. Mutluluk: Modern toplumun imkansız aşkı…
    6. Ailesi gözyaşları içinde arıyordu!..
    7. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    8. ATO üç ülkenin iş adamlarını misafir..
    9. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den..
    10. Adnan Oktar'ın 'kan' skandalı..
    11. Antalya'da polis onu yakalamak için..
    12. Bolu'da otomobil fabrika bahçesine..
    13. Ebegümecinin faydaları nelerdir?
    14. Bakan Albayrak'a hakaret eden şahısa..
    15. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla..
    16. Guatr bu belirtiler ile kendini..
    17. Google, Avrupa Birliği’nin kararına..
    18. Böğürtlenin inanılmaz faydaları
    19. Kalpte üfürüme dikkat!
    20. Evgör Mobilya’dan ürün almak çok kolay
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!