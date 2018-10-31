Su içmek iyi ama...

Su içmenin yanlış bir tarafı yok ama önemli olan suyun hücreleri beslemesi.

Eğer suyu sebzelerden de almazsak, vücutta yeterli etkiyi yapmaz ve ağrıyan eklemler, sürekli şiş bir karın ile yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

İnsan metabolizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması için gün içerisinde 8 bardak su içilmesi doğru bir yaklaşım. Buna itiraz eden yok. Ancak bunun tek doğru diye dayatılması şişe suyu sanayiinin dayatmasından ibaret olduğu artık gün yüzüne çıktı.



Bilim adamları insan bedeninin su ihtiyacını asıl meyve ve sebze tüketerek giderdiğini, bu yolla alınan suyun hücre beslenmesinde en önemli yol olduğunu belirtiyorlar.

Bunun öncülüğünü de California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Howard Murad yapmakta.

Dr. Murad su ile alakalı yapılan açıklamalara farklı bir yaklaşımda bulunuldu. "Suyu içmenin yanı sıra, yiyin" diyor.

İnsan metabolizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması için Dr.

Howard Murad, “Suyun Sırrı” adlı bir de kitap yazdı.

Yaptığı tavsiyeyi yazdığı kitabında ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Bedende sağlıklı bir nemlendirmenin, vücudun tuttuğu su ile mümkün olacağını belirtiyor.

Dr. Howard Murad, içerisinde yüksek miktarda su bulunduran yiyeceklerin tüketilmesi sonucunda eklemlerin kayganlaşacağını söylüyor.

Aynı zamanda dokuların nemli kalacağını da ekliyor.

Dr. Murad, su oranı yüksek besinler ile sindirimin kolaylaşacağını, vücut ısısının düzenleneceğini, cildin nem dengesinin sağlanacağını ve toksinlerin daha kolay şekilde atılacağını söylüyor.

Dr. Howard Murad, "Sağlıklı nemlendirme vücutta tuttuğunuz su ile alakalı, vücudunuzdan çıkıp giden su ile alakalı değil.

Su içmenin yanlış bir tarafı yok ama önemli olan suyun hücreleri beslemesi.

Eğer suyu sebzelerden de almazsak vücutta yeterli etkiyi yapmaz ve ağrıyan eklemler, sürekli şiş bir karın ile yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

Sudan zengin sebzeler tükettiğinizde vücut suyu daha yavaş emer ve vücudunuz daha uzun süre susuzluk çekmez" uyarısında bulunuyor.

Yaş ilerledikçe özellikle de 50 yaş üstünde vücut neminin yüzde 50'sini kaybediyor. Yediğimiz ekmeğin bile yüzde 33'ü sudan oluşurken salatalık, kabak, gibi sebzelerin neredeyse yüzde 95'i sudan oluşuyor.

EN ÇOK SU İÇEREN SEBZELER

Göbek salata, Dolmalık Kabak, Portakal, Elma, Patates, Armut, Domates, Salatalık, Kavun, Karpuz, Karnabahar, Çilek, Nar, Ahududu, Yaban Mersini, Şeftali, Havuç, Kırmızı biber, Turp, Kereviz, Brokoli, Ispanak..