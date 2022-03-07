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Otomotiv Stellantis’ten ilk yılında rekor finansal sonuçlar
Otomotiv

Stellantis’ten ilk yılında rekor finansal sonuçlar

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, ilk yılında global çapta büyüme rakamları yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:45:00 -
Stellantis’ten ilk yılında rekor finansal sonuçlar

Grubun net gelirleri, yüzde 14’lük artış ile 152 milyar Euro’ya ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) ise yüzde 11,8 marj ve tüm segmentlerdeki kârlılık ile yaklaşık olarak iki katına çıktı ve 18 milyar Euro oldu. Yalnızca otomotiv değil, mobilite çözümleriyle de 2021 yılında dikkatleri üzerine toplayan grubun net kazancı 3 katına yakın artarak 13,4 milyar Euro oldu. İlk yılında güçlü kârlılık ve net nakit sinerjisi ile 6.1 milyar Euro endüstriyel serbest nakit akışı yakalayan Stellantis, yaklaşık olarak 3.2 milyar Euro net nakit faydası elde etti. Bütün bunların yanı sıra 62.7 milyar Euro’luk kullanılabilir güçlü bir likiditeye sahip olan Stellantis’in hissedar onayına tabi olarak ödeyeceği temettü miktarı 3.3 milyar Euro oldu.

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