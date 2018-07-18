State, Kerr'in sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Golden State Warriors, başantrenörKerr'ün sözleşmesini yeniledi.18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:57
Golden State Warriors, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan ve kontratının son yılına girecek 52 yaşındaki Kerr'ün sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Warriors ile 2014'te 25 milyon dolar karşılığında 5 yıllık kontrat imzalayan Kerr'ün yeni sözleşmesinin detayları açıklanmadı.
ABD'li çalıştırıcı Kerr yönetimindeki Warriors, NBA'de son 4 yılda 3 kez şampiyonluk yaşadı.
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