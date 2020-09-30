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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:25:39 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira 41 kuruş, en düşük 290 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,1 azalarak 172 milyon 360 bin 307 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 370 lira 41 kuruş, en düşük saat 03.00'te 290 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 421 lira 4 kuruş, en düşük 292 lira 75 kuruştan işlem gördü.

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