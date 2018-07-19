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Spor dünyasını üzen ölüm!

Araba soyguncuları tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki Kazak artistik patinaj sporcusu Denis Ten, yaşamını yitirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:49
Spor dünyasını üzen ölüm!

2014 yılında Soçi'de yapılan olimpiyatlarda bronz madalya ve dünya şampiyonasında gümüş ve bronz madalya kazanan 25 yaşındaki Kazak artistik patinaj sporcusu Denis Ten, bir kavga sonra sonrası Almatı şehrinde bir cadde üzerinde kanlar içinde ve bilincini kaybetmiş bir şekilde bulundu.

DİKİZ AYNALARINI ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık üç litre kan kaybeden Ten doktorların tüm çabalarına rağmen hastaneye kaldırıldıktan bir kaç sonra hayatını kaybetti.

Polis, iki kişinin Ten'in arabasının dikiz aynalarını çalmaya çalıştıklarını, Ten müdahale edince aralarında tartışma çıktığını ve soyguncuların milli sporcuyu bıçakladıklarını duyurdu

"YERİ DOLDURULAMAYACAK"

Polis katillerin yakalanması için soruşturma başlatırken Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly,Ten'in artistik patinajda bir efsane olduğunu ve yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:49
  1. Kazakistan
  2. Almatı
  3. Denis Ten

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