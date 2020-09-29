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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:35:29 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ, Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda 4 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ pay piyasasında 31 Ağustos 2020-28 Eylül 2020 döneminde ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında 24 Ağustos 2020-28 Eylül 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak inceleme yaptı.

Bu inceleme sonucunda “Gökhan Özdek” Youtube kanalı, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa Hayatımız” adlı grup ve “#Borsa @gokhanozdek0001” Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine söz konusu şirketlerin payı ile ilgili olarak alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra satışı gerçekleştiren ve yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Gökhan Özdek adlı şahıs ile söz konusu sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu paylarda bu şahısla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan Osman Balaban, Ragıp Nayır, Murat Başar adlı şahıslar hakkında 30 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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