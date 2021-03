Soylu duyurdu: Bugün Türkiye genelinde 260 bin kişi ile büyük denetim yapılacak

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla “Kontrollü Normalleşme” dönemini değerlendirdiklerini belirterek “Kontrollü Normalleşme’ döneminde ‘Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Bugün 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.



Soylu’nun açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı da 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme) vermesi sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim, tarım ve orman, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü) başkanlığında denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.



Ekipler sorumluluk sahasındaki bütün iş yerlerini haftalık denetleyecek. Her bir belediyede yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak. Meslek odaları denetim ekipleri haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretim ve satış yerleri için gıda denetmenleri oluşturulacak

HES uygulaması ile İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonu sayesinde anlık olarak denetim ekiplerine ulaşan ihbarların kontrolü vakit kaybetmeksizin yapılacak.



Yeme-içme yerleri haftada en az bir kez denetlenecek. Kurallar anonslar ve duyurularla sık sık vatandaşlara duyurulacak Dinamik denetim faaliyetleri 7/24 esasına göre sürekli olacak.



Valiler, bulundukları ilde "İl Salgın Risk Azaltma" planı hazırlayacak.