Sosyal medya platformları gençliği yoldan çıkarttı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Herhangi bir yaş sınırı olmadan erişim sağlanabilen uygulamalar insanı zorlayan cinsellik ve şiddet içerikleriyle ön plana çıkıyor. Gençler arasında son derece popüler olan internet platformları, örf adet anene gelenek görenek gibi değerlerimiz resmen ayaklar altına alınıyor.

Beğeni uğruna rezillikler!

Dünyada 1 milyar Türkiye’de ise 26 milyon kişi tarafından kullanılan TikTok isimli sosyal paylaşım uygulaması için video çeken gençler, ailelerindeki yaşlı insanları da oyunlarına dahil ederek rezilliklere imza atıyor. Her gün yeni akımlara maruz kalan gençleri şekilden şekle sokan ve yüz kızartıcı durumlara düşüren uygulamayla, ahlaki değerler yok ediliyor.

Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her alanda sağlıklı yetişmesi için özellikle sosyal medyaya gerekli denetim, düzenleme ve takip çok önemli. Bu konuda hem kurumlara hem ailelere büyük iş düşüyor” dedi.