Son depremler 26 Temmuz 2022 | AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri... Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Dünya’da ve Türkiye meydana gelen depremleri listeliyor. İster farklı kıtalarda ve bölgelerde olsun ister Türkiye’de olsu son zamanlarda sık sık yaşanan depremler vatandaşları bir hayli korkutuyor. Uzmanlar büyük İstanbul depreminin ayak seslerinin yaklaştığına vurgu yaparken, deprem konusunda hazırlıkların yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 26 Temmuz 2022 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümlenen son depremler listesi...