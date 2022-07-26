Son depremler 26 Temmuz 2022 | AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri... Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Dünya’da ve Türkiye meydana gelen depremleri listeliyor. İster farklı kıtalarda ve bölgelerde olsun ister Türkiye’de olsu son zamanlarda sık sık yaşanan depremler vatandaşları bir hayli korkutuyor. Uzmanlar büyük İstanbul depreminin ayak seslerinin yaklaştığına vurgu yaparken, deprem konusunda hazırlıkların yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 26 Temmuz 2022 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümlenen son depremler listesi...
Deprem mi oldu? Son depremler nerelerde meydana geldi? Vatandaşlar son dakika depremleri sorgulamaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Gaziantep'te sabah saat 9 civarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü, Kolombiya'nın Ekvator sınırında 13 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Quito'ya 120 kilometre mesafedeki San Gabriel kentinde gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle sınır bölgesinde yer alan Montufar, Espejo ve Tulcan kasabalarındaki 30 evin zarar gördüğünü, buna rağmen sadece bir kişinin yaralandığını bildirdi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın