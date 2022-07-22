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Aktüel Son dakika depremlerinin listesi | Deprem mi oldu 22 Temmuz
Aktüel

Son dakika depremlerinin listesi | Deprem mi oldu 22 Temmuz

Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. AFAD son dakika deprem bilgisi paylaştı. Peki, deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 23:56:00 -
Son dakika depremlerinin listesi | Deprem mi oldu 22 Temmuz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından depremin kaç şiddetinde yaşandığı araştırılmaya başlandı.

Son dakika depremlerinin listesi | Deprem mi oldu 22 Temmuz

Hatay Hassa'da 22 Temmuz saat 23.38'de meydana geldi. Depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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