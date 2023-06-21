  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener’den flaş karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nde flaş gelişme! Artık an meselesi

Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

Artık milletvekili değil, dokunulmazlığı da yok! Şimdi hesap zamanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak

En düşük emekli maaşının kaç para olacağını ilan etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı, müthiş rakam

O ilimizde yeni rekor kırıldı! Bir günde 86 bin 278 kişi geldi

Yavaş’ın EYT mağdurlarından dâvâ bombardımanı

Ağrı'da yetişmez deniyordu! 1 yılda 200 ton verim alındı, herkes şok oldu

Hezimet sonrası 7'li masada istifalar, tehditler, dolandırıcılık davaları ve entrikalar havada uçuşuyor! Çok şükür ki memleket bunların eline düşmedi

Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
Aktüel Son anda yakalandılar! Tırları bakın ne yapacaklarmış
Aktüel

Son anda yakalandılar! Tırları bakın ne yapacaklarmış

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:37:00 -
Son anda yakalandılar! Tırları bakın ne yapacaklarmış

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 3 tır ele geçirildi. Operasyonun devamında aynı amaçla getirildiği anlaşılan 12 adet tır daha tespit edildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri analizlerle Türkiye’ye bırakılma riski taşıyan araçları incelemeye aldı.

Ekiplerce yükü “boş” olarak gelen 3 tıra yönelik yapılan kontroller esnasında araç sürücüleri ve araçlarda bulunan diğer şahısların şüpheli hal ve hareketleri ekiplerin dikkatini çekti.

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu araçların yurda getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Genişletilen operasyonda aynı amaçla Türkiye’ye getirilen 12 adet tırın daha olduğu belirlendi. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde büyük bir kaçakçılık girişiminin önüne geçildi.

Tespit edilen tırların 32 milyon 205 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin tespiti sayesinde kullanılmış araç parçalarının sıfır ürün olarak tüketicilere satılmasının önüne geçildiği gibi bu parçaların satışını gerçekleştiren dürüst tacirlerin hakkının gözetilmesi de sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23