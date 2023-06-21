Son anda yakalandılar! Tırları bakın ne yapacaklarmış

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri analizlerle Türkiye’ye bırakılma riski taşıyan araçları incelemeye aldı.



Ekiplerce yükü “boş” olarak gelen 3 tıra yönelik yapılan kontroller esnasında araç sürücüleri ve araçlarda bulunan diğer şahısların şüpheli hal ve hareketleri ekiplerin dikkatini çekti.



Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu araçların yurda getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Genişletilen operasyonda aynı amaçla Türkiye’ye getirilen 12 adet tırın daha olduğu belirlendi. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde büyük bir kaçakçılık girişiminin önüne geçildi.



Tespit edilen tırların 32 milyon 205 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin tespiti sayesinde kullanılmış araç parçalarının sıfır ürün olarak tüketicilere satılmasının önüne geçildiği gibi bu parçaların satışını gerçekleştiren dürüst tacirlerin hakkının gözetilmesi de sağlandı.