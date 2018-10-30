Soğuk algınlığını baskılamayın



Soğuk algınlığı ilaçları bebeklere tavsiye edilmez. Bebeğinizin soğuk algınlığı sizi endişelendirecek boyuttaysa doktora danışmalısınız. Bir yaşından küçük bebeklerde dekonjestanlar yani burun damarlarını daraltarak rahatlama sağlamaya yönelik ilaçlar tavsiye edilmemektedir.

Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktora başvurun

Bebeğinizin nefes alışı çok hızlı, sesli veya hırıltılı ise.

Köpek havlamasına benzer bir öksürük olursa.

Nefes darlığı varsa veya nefes almak için çaba sarf ediyorsa.

Nefes aldığında göğsünün içeri çekildiğini görürseniz).

Rengi soluk veya benekliyse.

Cansız veya halsizse.

Sıvı almayı reddediyorsa.

Gerçekten çok hasta ya da acı çekiyor gibi görünüyorsa.

Aile hekimliği çok uzağınızda değil. Usul usul kalkın, sarınıp sarmalanın hekime gidin..

Tehlike geçmiş değil..

Sadece soğuk da tek sebep değil. Bu hastalıklar, hastalık yapan etkeni taşıyan birinin 1 metreden daha yakın mesafeden konuşması, öksürmesi, tıksırması, hapşırmasıyla etrafa yayılan tükürük damlalarıyla bulaşır.

Çocuğu sokağa çıkarırken çok dikkatli olmakla fayda var, çünkü soğuk hava metabolizmanın yavaşlamasına yol açıyor. Vücut direnci düşüyor, mikroplarla savaşma yeteneği azalıyor. Bu sebeple çocuğun vücut direncini düşürmemek için sokağa çıkarken giydirilen kıyafetlere çok dikkat edilmeli.

Kalan şu kış günlerini yatağa düşmeden atlatmak için neler yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Nezle, grip, bronşit gibi halâ sizi pusuda bekleyen hastalıklara karşı neler yapmalısınız?



Uzmanlar, düzenli uyku uyumanızı, imkanınız varsa her gün ılık duş almanızı, beslenmenize, diş ve ağız sağlığınıza önem vermenizi tavsiye ediyorlar.

Neden düzenli uyku?

Çünki uyku, sağlığınız için çok önemli. Düzenli uyku, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı güçlendiriyor. Günde ortalama 8 saat uyumalısınız. Düzenli olarak hep aynı saatlerde yatağa girin. Erken yatıp, erken kalkmanın faziletini modern tıp da keşfetti.

Sabah ezanları okunurken gaflet etmeyin.

Giydiklerinize dikkat etmelisiniz

Ne çok kalın, ne de çok ince giyinin, yani ne üşüyün ne de terleyin. Çok kalın ve yünlü giyecekler yerine, birçok ince kıyafeti üst üste giyinin.

Güneşli günleri kaçırmayın

Güneşli günleri iyi değerlendirin. Her fırsatta güneşlenin. Güneş ışınlarının vücudun savunma sistemini güçlendirici etkileri vardır. D vitamini oluşumunu artırır, kalsiyum metabolizmasına destek olur. Ancak parlak kış güneşinin iki de zararı vardır.

Birincisi bu parlak güneşin gözlerinizi kamaştırarak nasıl zarar verebileceğini tahmin edebilirsiniz; güneş gözlüğü takmalısınız.

İkincisi uzun süre çıplak teninizde bu güneşi hissetmemelisiniz. Gerçi özellikle açık renk derili insanları özellikle yaz güneşi etkiler ve deri kanserine yol açar ama, kış güneşi altında da elinizi yüzünüzü uzun süre bulundurmaktan kaçının.

Ilık duş alın

Mümkünse her gün ılık duş alın. Ilık su, vücuda dirilik, enerji ve güç verir. Günün yorgunluğunu daha kolay atarsınız.



Sauna da sağlık için yararlıdır. Terleyerek vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz. Vücudun bir sıcak bir soğuk suya maruz kalması, kan dolaşımını canlandırır. Haftada 1 gün sauna yeterlidir. Veya termal banyo..

KAPLICA DA SİZİN İÇİN İYİ OLUR

Kaplıca kürlerinde en az 21 banyo tavsiye edilir. Banyo süresini 10 dakikadan başlayarak 20 dakikaya kadar arttırınız. Kaplıca suyuna girilebilecek kadar bekletildikten sonra suya girilmelidir. Soğuk su, içme suyu olduğundan kesinlikle ilave etmeyiniz. Tok karnına suya girmeyiniz. Banyodan sonra en az 30 dakika yatarak dinleniniz.