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Soğan zayıflatıyor

Yemeklerin ve salataların olmazsa olmazı soğanın faydalarını sizler için araştırdık...

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:56
Soğan zayıflatıyor

Soğan ve sarımsak, pırasa ve arpacık soğanı gibi gıdalar kalbi koruyucu etkilerine mukabil mide ağrısına sebep olurlar. Bu gıdaları pişirmek, problem yapan bileşenlerin kimilerini etkisiz hale getiriyor gibi görünür. Fakat pişirerek aynı zamanda vücuda yararlı maddeleri de etkisiz hale getirmiş oluruz. Onun için soframızda hem pişmiş hem de çiğ soğan bir arada olmalı.

Soğanın bileşiminde uçucu ve sabit yağ, şekerler, fermentler ve amino asitler vardır.

İdrar söktürür. Vücutta biriken zararlı maddeleri ve suyu atar. Romatizma, mafsal iltihabı, idrar tutukluğu, damar sertliğinde faydalıdır. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Zayıflamayı sağlar. Böbrek ağrısını dindirir. Zihin yorgunluğunu dindirir. Baygınlığı geçirir. Prostat bezinin hastalanmasını önler. İktidarsızlıkta faydalıdır. Cinsel gücü artırır. Egzama ve diğer cilt hastalıklarında faydalıdır. Öksürük söktürür, bronşları temizler. Astım nöbeti, akciğer hastalıkları, grip ve soğuk algınlığında faydalıdır. Kandaki şeker seviyesini düşürür. Şeker hastalarında faydalıdır. Kolera ve veremde bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Vücudun yaşlanmasını geciktirir. İştah açar. Kalbi kuvvetlendirir. Koroner damarları genişletir. Cerahatlerin boşalmasına yardımcı olur. Dolama ve arpacıkta da faydalıdır.

Bütün bunları peş peşe sıralı halde görünce, soğanın sağlık için ne denli gerekli olduğu bir kere daha anlaşılıyor... Ağız kokusu yapar doğru! Fakat cemaate, cemiyete katılmayacak, işyeri ortamına girmeyecek, dostlarınızla buluşmayacaksanız soğanın sunduğu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Salatada soğan yerine incecik pırasayı kıyarsanız hem aynı lezzeti alırsınız, hem de koku endişesinden kurtulursunuz..

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:56
  1. soğan
  2. soğanın faydaları

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