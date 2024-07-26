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Gündem Siyonist polisinin TRT ekibine saldırı anına ait görüntüler paylaşıldı!
Gündem

Siyonist polisinin TRT ekibine saldırı anına ait görüntüler paylaşıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 17:38:00 -

Siyonist İsrail polisi Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekibine saldırdı.

Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan işgal güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler paylaşıldı. Videoda siyonistlerin tek amacı haber yapmak olan TRT ekibine acımasızca saldırdıkları anlar yer aldı.

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