Siyonist canilerden kan donduran kutlama: Filistinlilere idam yasasını şampanyayla kutladılar! "Mümkün olduğunca fazla öldürelim!"
Siyonist canilerden kan donduran kutlama: Filistinlilere idam yasasını şampanyayla kutladılar! "Mümkün olduğunca fazla öldürelim!"

Siyonist canilerden kan donduran kutlama: Filistinlilere idam yasasını şampanyayla kutladılar! "Mümkün olduğunca fazla öldürelim!"

Filistinli mazlumları hedef alan alçak idam yasasının meclisten geçmesinin ardından, işgalci Siyonist rejimin sözde bakanı Itamar Ben-Gvir ve yandaşları insanlık dışı bir görüntüye imza attı. Müslüman esirlerin hayatına kastedilen bu kanlı yasayı Batı Kudüs’teki meclis binasında şampanya patlatarak kutlayan Siyonist çete, vahşet arenasındaki yerini perçinledi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı.

Filistin düşmanlığıyla bilinen İsrailli Bakan Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Filistinli tutukluları hedef alan yasa tasarının kabul edilmesi sonrası Batı Kudüs’teki Meclis’te sevinç gösterisi yaptı.

Ben-Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı.

Aşırı sağcı Bakan, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim.

Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.

Filistinlileri esirlerin tutulduğu hapishanelere sık sık baskın düzenleyen Ben-Gvir, hapishanelerde Filistinlilere uygulanan baskı ve kötü muameleyle övünmüştü.

İdam tasarısının hazırlanmasına öncelik eden Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti. 

