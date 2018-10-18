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Sıra Merkez’in sınavında

Doların hafta başından itibaren düşüşe geçmesinden sonra gözler Merkez Bankası’na çevrildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:28
Sıra Merkez’in sınavında

Hafta başından itibaren iç piyasalarda yaşanan iyimserlik döviz kurlarına da yansıdı. Geçen hafta yatay seyir izleyen Dolar/TL kurunda dün gece yarısı yaşanan sert düşüş döviz borçlusu olanlara rahat bir nefes aldırdı. Uzmanlar ise 10 Ağustos tarihinden bugüne kadar görülen en dip gerilemenin uzun süre daha devam etmesinin piyasa dinamiklerindeki dengelere bağlı olduğu uyarısında bulundu.

"Asıl sınavı Para Politikası Kurulu verecek"

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 100 bini zorlamasını müspet bulan piyasa analistleri, asıl sınavı 25 Ekim’de toplanıp faiz kararı alacak olan Para Politikası Kurulu’nun vereceğini dile getirdi.

"Brunson'ın bırakılması yön belirleyici olacak"

ABD’li casus papaz Brunson’un serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:28
  1. Dolar/TL kuru
  2. Borsa İstanbul
  3. BIST 100 endeksi
  4. Para Politikası Kurulu
  5. ABD’li casus papaz Brunson
  6. Türkiye-ABD ilişkileri

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