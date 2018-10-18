THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sinop'ta palamut bereketi

Karadeniz'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:26
Sinop'ta palamut bereketi

Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor.

Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:26
  1. Sinop

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
    1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
    2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
    3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
    4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
    5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
    6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
    7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
    9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
    10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
    11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
    12. Aktardan tavsiyeler
    13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
    14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
    15. Cam temizleyici yerine...
    16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
    17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
    18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
    19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
    20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı