Sinop'ta palamut bereketi
Karadeniz'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor.18 Ekim 2018 Perşembe 16:26
Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor.
Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.
YORUM YAZ