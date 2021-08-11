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Aktüel Sinop ve Kastamonu arama kurtarma çalışmalarına MSB’den destek!
Aktüel

Sinop ve Kastamonu arama kurtarma çalışmalarına MSB’den destek!

Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, nedeniyle meydana gelen sel felaketi için Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:14:00 -
Sinop ve Kastamonu arama kurtarma çalışmalarına MSB’den destek!

yeniakit.com.tr

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hava kuvvetlerine ait iki helikopter görevlendirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, “Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetlerimize ait iki adet AS-532 tipi helikopter görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak” ifadeleri yer aldı.

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