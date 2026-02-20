Sincik boğazında beklenmeyen misafirler
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri ilçe girişinde bulunan boğaz mevkiine kadar indi.
Sincik ilçesinde kayalık alanlarda görülen dağ keçisi sürüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Boğaz mevkiinde görüntülenen keçiler arasında tek boynuzlu bir dağ keçisi dikkat çekti. Vahşi hayvan saldırısı ya da kayalıklardan düşme sonucu bir boynuzunun kırıldığı tahmin edilen dağ keçisi, sürüyle birlikte otlanırken görüntülendi.
Bölgede zaman zaman yerleşim yerlerine kadar inen dağ keçileri, doğal yaşamın zorlu koşullarını da gözler önüne serdi.