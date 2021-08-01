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Aktüel Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişiden acı haber
Aktüel

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişiden acı haber

Denizli'nin Güney ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:54:00 -
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişiden acı haber

Denizli'nin Güney ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Güney Şelalesi'ne giden 33 yaşındaki Halil İbrahim Gökmen, serinlemek için şelalenin yakınındaki Cindere Baraj Gölü'ne girdi.

Gökmen bir süre sonra suda kayboldu. Gökmen'i bulamayan arkadaşları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı. Gökmen'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından, kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Halil İbrahim Gökmen'in yakınları ve arkadaşları, cesedin sudan çıkartılması sırasında gözyaşı döktü.

Gökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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