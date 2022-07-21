  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:28:00 -
Sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bir süre takip ettikleri B.M'nin üzerinde yaptıkları aramada 356 sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, daha öncede aynı suçtan yargılandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23