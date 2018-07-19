Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 'Gitmek istiyor'

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, A Spor'a açıklamalar yaptı. Transferle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Tosic'in gitmesini istemediğini ancak oyuncunun da ayrılmak yönünde talebi olduğunu dile getirdi.

Stoper konusunda eksiklik bulunduğunu vurgulayan Güneş, "Tosic'in gitmesini istemedim, başkana da söyledim. Ama böyle bir talep var. Tosic de gitmek istiyordu. Şimdi sadece Pepe kaldı, tek. Tosic gitti, Mitrovic gitti. Vida giderse iki tane stoper almamız gerekecek. Bekleyeceğiz. Şikayet etmek yerine çözüm üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YORUMU: "NASİP DEĞİLMİŞ"

Geçen sezonla ilgili konuşan Güneş, "Bizim geçen sene transfere bağlı sıkıntılarımız vardı. Şampiyonlar Ligi'ni ön plana aldık, o dönem lig maçlarımız da vardı. Buna bağlı değişikliklerimiz oldu ve ligde bekleneni veremedik. 21 puan kaybettik ama Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık. Bir bedel ödedik orada. Büyük bir camiadayız, bu camia futbolu biliyor ama önce insanlığı biliyor. Futbolun güzel, dürüst oynanması gerektiğini biliyor. Hem iyi oynayıp hem de sonuç alarak şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene diğer takımlardan kötü oynamadık. En fazla pozisyona giren takımız ama gol atamadık. Babel ve Talisca bizim en golcülerimizdi. Bunu kötülemek için söylemiyorum, forvetteki arkadaşlarımızın katkısı az olduğu için tartışıldılar zaten. Nasip değilmiş, öyle bakmak lazım. Şampiyon olsak hak ettik diyebilir miydik? Diyebilirdik. O yüzden vicdanımız rahat." yorumunda bulundu.

Santrfor pozisyonuyla ilgili açıklamalar yapan Güneş, Vagner Love'ı överek "Negredo, Vagner, Mustafa'yı tutarsak, bunların ikisi kadroya giremeyecek. O zaman bu çocuklara haksızlık olur. Negredo oynamayıp da, en yüksek parayı alıyorsa, hem oyuncular, hem kulüp rahatsız olur. Vagner Love'ın her tarafı futbolcu. Kimi istiyorsun diye soruyorsan Suarez'i, Messi'yi isterim derim. Kaleci olarak da en iyisini isterim" dedi.

"FABRI, GİTMEK İSTİYOR"

Gerçekleşen ayrılıkları yorumlayan Güneş, "Giden oyuncuların gitme sebepleri ekonomi ile ilgili. Şartlar itibariyle satıp, oyuncu alıp transfer yapıyorsunuz. Lens, Negredo, Babel'e iyi para verseler, belki şu anda burada olmayacaklardı. Benim gündemimde kaleci değişikliği yok ama diyelim ona iyi para veriyorlar ve o da gitmek istiyor. O zaman benim yapacağım bir şey yok." dedi.

Fabri'ye ayrı parantez açan Güneş, şunları söyledi:

"Fabri, Adriano ve Babel. Bunların sözleşmeleri 1 yıl sonra bitiyor. O yüzden ya anlaşacaksın, ya göndereceksin. Kalmalarını isterim ama kararı ben vermiyorum. Fabri giderse, sattığımız kadar paraya kaleci alacaksak ben bunu istemem."

"ELEŞTİRİNİN AĞIRLIĞINA DEĞİL, HAKSIZLIĞINA BAKIYORUZ"

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Eleştiri tabii ki yapılacak, ağırlığına bakmıyoruz, haksızlığına bakmak lazım. Haksızlık oluyor, sadece bana değil çok kişiye oluyor. Pratik zekanız, akademik zekanız olabilir ama kültürel zekada ortak değerleri bulamazsak sıkıntı yaşarız. Pisliği biz yapıp da, niye temiz olmadı dersek yanlış yaparız. Kirletmeyi yorumcu da, oyuncu da, yönetici de yapmayacak." ifadelerini kullandı.