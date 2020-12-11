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Aktüel Senegal'de bir milletvekili, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Senegal'de bir milletvekili, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:58:32 -
Senegal'de bir milletvekili, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

DAKAR (AA) - Senegal'de bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Senegal Haber Ajansının (APS) haberine göre, Meclis Başkan Yardımcısı Abdou Mbow, Milletvekili Marie Louis Diouf'un, Kovid-19 yüzünden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da salgına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sarr, günlük Kovid-19 verilerini açıkladığı basın toplantısında, herkesi toplum adına bazı sorumluluklar almaya davet ederek, salgının ikinci dalgasıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Salgının kasıma kadar hız kestiğini ancak kasım itibarıyla yeniden hızını artırdığı uyarısında bulunan Sarr, sadece geçen hafta 416 pozitif vaka kaydedildiğini, bu sayının ağustos ayı toplamına eşit olduğunu söyledi.

Son 24 saatte yapılan testlerde, 127 yeni vakaya rastlandı.

Senegal'de salgının başından bu yana hastalığa yakalanan 16 bin 893 kişiden 16 bin 15'i sağlığına kavuştu.

Ülkede virüs nedeniyle 345 kişi yaşamını yitirirken, 532 kişinin tedavisi ise sürüyor.



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