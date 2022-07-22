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Aktüel Semih Durmuş'tan ambulansta kamera açıklaması
Aktüel

Semih Durmuş'tan ambulansta kamera açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile “Ambulanslara yerleştirilen kameraların amacı çalışan ve hasta güvenliği kapsamını aşmamalıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:49:00 -
Semih Durmuş'tan ambulansta kamera açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kazaların önlenmesi ve güvenlik amacıyla ambulansların sürücü kabinlerine kamera yerleştirilmesi kararı ile ilgili olarak Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Durmuş paylaşımında, “Kurumlar, çalışanlarının özel yaşam alanlarına müdahale etme ve gözetim altına alma düşüncesi ile hareket etmez/edemez. Ambulanslara yerleştirilen kameraların amacı çalışan ve hasta güvenliği kapsamını aşmamalıdır. Kamera kontrolüyle ilgili eski uygulamaların mahkemeden geri döndüğü gerçeği göz önünde tutularak, amaç ve gerekçeler çalışanlarla paylaşılmalıdır. Mahremiyet ihlali şeklinde algılanabilecek hususlarla ilgili Bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

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