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Selçuk Bayraktar gece yarısı tarihi gelişmeyi duyurdu! Bu gurur Türkiye'nin

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" sözleriyle yerli ve milli hava aracı TB2 İHA ile ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 07:15:00 -
Selçuk Bayraktar gece yarısı tarihi gelişmeyi duyurdu! Bu gurur Türkiye'nin

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.

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