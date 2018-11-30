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Şehrin göbeğinde lüks aracı taradılar!

Hatay'da plakası henüz tespit edilemeyen otomobilden hareket halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis çalışma başlattı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:48
Şehrin göbeğinde lüks aracı taradılar!

Hatay Adliyesi'nde mahkeme çıkışı iki grup arasında kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hatay Adliyesi'nde görülen davaya katılan iki grup mahkeme önünde tartışmaya başladı.

Araç yoldan çıkarak kaza yaptı

Tartışma kavgaya dönüşürken, adliye polisi iki grubu ayırdı ve şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı. Plakası tespit edilemeyen lüks otomobildekiler, Antakya Çevre Yolu otogar mevkisinde takip ettikleri araca silahla ateş etti. 4 kişinin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaparken, hedefteki isim olan M.D. ile M.İ., M.G. ve Y.Z. adlı kadın yaralandı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Antakya Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Saldırıdan sonra kaçan siyah lüks otomobildeki H.Y., S.E. ve M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:48
  1. Hatay
  2. Antakya Devlet Hastanesi
  3. Hatay Adliyesi

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