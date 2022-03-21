‘Şehrin en hızlısı’ Golf R Türkiye’de

Onur Yılmaz

T-Cross ve Taigo ile Türkiye’deki yeni model atağını sürdürmeye devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, markanın öncü ve ikonik modellerinden biri olan Golf’ün, 8. neslindeki zamansız tasarım konseptine sahip sportif versiyonu Golf R, beşinci jenerasyonuyla Türkiye’de 1.451.300 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Standart R-Performance

Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü ve dört tekerlekten çekişli yeni Golf R, 320 beygir güç, 420 Nm üreten 2.0 litrelik TSI motoruyla, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor ve 250 km/s’lik azami hız değerine sahip. Spor otomobilin beşinci versiyonu, maksimum hızı 270 km/saate çıkaran R-Performance paketiyle de standart olarak alınabiliyor.

30 farklı renkte ambiyans aydınlatması

Yeni Golf R, ailenin sekizinci neslindeki geliştirilmiş iç donanım özelliklerini barındırıyor ve sezgisel, pratik kullanıma imkân tanıyor. Yeni Golf R’da standart olarak sunulan Dijital Kokpit Pro’da 10,25 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi bulunuyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları da tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla sağlanabiliyor.

Yeni Golf’te olduğu gibi zengin konfor ve teknolojik özelliklerinin standart olarak yer aldığı Golf R’da “Sardegna / ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi, “Carbon Grey” iç dekor, “R” logolu spor ön koltuklar, fırçalanmış alüminyum pedallar, siyah tavan döşemesi, 30 farklı renkte ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ön koltuklar, çok fonksiyonlu ve ısıtmalı “R” logolu spor deri direksiyon dikkat çekiyor. Golf R’da, IQ.LIGHT LED Matrix farlar ve LED gündüz sürüş farları, LED stoplar ve dinamik sinyal lambaları, dinamik uzun var asistanı “Dynamic Light Assist”, yan aynalarda ve kapı kollarında dış ambiyans aydınlatması “Welcome Light” standart olarak sunuluyor.

Modelin dış tasarımında, 19 inç “Estoril” alüminyum alaşımlı jantlar, ön radyatör ızgarasında yer alan “R” logosu, özel tasarım tamponlar ve yüzde 65 karartılmış arka ve arka yan camlar gibi özellikler aracın sportif görüntüsüne vurgu yapılıyor.

4MOTION sistemine sahip

“R-Performance” paketi dahilinde R-Performance Tork Vektörleme işlevi, yani arka aksta tekerlekler arasında farklı tork dağıtımına sahip yeni ve geliştirilmiş 4MOTION sistemini barındırıyor. R-Performance Tork Vektörleme işlevi, arka aksta bulunan etkili bir kavrama mekanizmasını kullanıyor. “R-Performance” paketinin bir diğer özelliği ise direksiyon başındaki deneyimi daha da eğlenceli hale getiren “Drift” profili. Drift sürüş modu seçildiğinde, güç büyük oranda arka aksa ve böylece arka tekerleklere dağıtılarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip bir otomobilde, arkadan itişli bir otomobil hissi yaşamanıza olanak sağlıyor.

Egzoz sistemi opsiyonel

Yeni Golf R’da, en üst düzey yarış otomobilleri ve motosikletleri için egzoz sistemleri üreten dünyaca ünlü “Akrapovic” markası tarafından özel olarak geliştirilmiş bir egzoz sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.