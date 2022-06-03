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Aktüel Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden hastaneye kaldırıldı?
Aktüel

Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden hastaneye kaldırıldı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Firari mafya elebaşının sağlık durumunun nasıl olduğu, hastalığının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Sedat Peker’in neyi var?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 20:37:00 -
Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden hastaneye kaldırıldı?

Firari mafya elebaşı Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde hastaneye kaldırıldığı bilgisi eşi tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden hastaneye kaldırıldı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker bilindiği gibi Türkiye'den firar ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşti. Peker'in hastalığı ve tedavi altına alındığı duyuruldu. Özge Peker eşi Sedat Peker'in hastanedeki görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde Peker'e serum takıldığı dikkat çekti. Peker'in sağlık durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.

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