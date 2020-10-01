Savunma sanayi ihracatını artıracak iş birliği protokolü

Yeni pazarlara açılacak

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in himayelerinde başkanlıkta düzenlenen törenle imzalandı. Protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı. Protokolle, savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşımak, ülkenin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulmak veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, ihracatı artırmak amaçlanıyor. İhracat faaliyetlerine yönelik olarak imzalanan protokolü çok önemli bulduğunu dile getiren Demir, böylece SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi’nin de başka bir boyuta taşınacağını vurguladı.

Kolları sıvamak gerekiyor

İsmail Demir, “Savunma ve havacılık sanayisinde önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün oturup yeni ihracat stratejilerinin metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz var. Kolları sıvayıp, bu meseleyi burada bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu