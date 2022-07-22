Savcı Osman Yarbaş kimdir? Savcı Osman Yarbaş uyuşturucu baronu mu?

Adana merkezli eroin şebekesini yöneten Terör Suçları Savcısı Osman Yarbaş, polisleri de kurye olarak kullandı. Sabah gazetesinin haberine göre, kurye polisin telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti.

Savcı Osman Yarbaş yakalandı mı?

Savcı Osman Yarbaş Antalya'da evinde gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Yarbaş'ın evinde arama da yapıldı. Yarbaş, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Savcı Osman Yarbaş ihraç edildi mi?

Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.