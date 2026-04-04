Tarlada 15, tezgahta 100 lira! Fiyat farkı isyan ettirdi!
Tarlada 15, tezgahta 100 lira! Fiyat farkı isyan ettirdi!

Pazar tezgahlarında fiyatı 100 TL'ye ulaşan marul, vatandaşların bütçesini zorlarken, tarla fiyatıyla tezgah fiyatı arasındaki fark için üreticiler aracıları suçladı.

Eskişehir'de üretici Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, marul fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili olarak, "Allah nasip ederse nisan ayı bereket ayı olacak. Bizim 10-20 TL'ye sattığımız marulu vatandaş belki 50 TL'ye tüketebilir ama bilin ki şu anki fiyat üreticideki fiyat değildir" dedi.

Son günlerde pazar tezgahlarındaki yüksek fiyatıyla dikkat çeken marul, yaklaşık 100 TL'ye satılıyor. Üreticiler, tarlada ortalama 15 TL olan marulun aracılar ve satıcılar sebebiyle katlarca yüksek fiyatlara satıldığını iddia ederken, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Buluşan, plansızlıktan kaynaklanan bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜKETİCİ 100 LİRAYA YİYOR, SORUMLUSU PLANSIZLIK 2026 yılının ilk aylarında üreticideki marul fiyatlarının çok düşük olduğunu ifade eden Süleyman Buluşan, "O zamanlarda maliyetlerin çok yüksek olduğunu, üreticimiz bu fiyatlara marul sattığı takdirde üretimde sıkıntı olacağını söylemiştik. Yıllardır söyleyegeldiğimiz bir sözümüz var, bunun altını çizerek kendi sözüm de diyebilirim: Planlı üretim, planlı pazar. Bir ülke olarak buna geçmediğimiz takdirde, Hal Kanunu'nu bir an evvel yetiştirmediğimiz takdirde, üreticide üretilen bir ürün 10, 15, 20 TL iken, tüketici bunu 100 TL'ye yiyor. Bunun sorumlusu da bu plansızlıktır. Şu anda ülkemizin etrafında olan savaşlar nedeniyle akaryakıt çok yükseldi ve bu durum üreticiye anında yansıyor. Bir tarla 10 TL'ye işlenirken, şu anda 30 TL'ye işlenir hale geldi" şeklinde konuştu.

FATURAYI ARACILAR KESİYOR, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BOŞ BEKLİYOR Marul üretiminin zorluğuna da değinen Buluşan, "Biz bu üretimi günlük yapmıyoruz; 15-20 gün veya bir ay önce bu ürün üreticinin elinden tüccarın eline veya herhangi bir konuma geçiyor. Maliyeti 20-30 TL satılan bu ürünler, şu anda 100-150 TL arasında seyrediyor. Bunun sebebi üretici değil, aradaki aracılardır. Bir an evvel bu Hal Yasası'nın çıkması gerekir. Üretici birlikleri yıllardır boş bekliyor. Bunun sebebi, hal mevzuatının uygulanamamasından, üretici birliklerinin devreye sokulmamasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYI BEREKET AYI OLACAK Firmaların üreticiden aldığı ürünlerin üzerine yüksek miktarda kâr oranı koyduklarını belirten Buluşan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer üreticiyle tüccar arasında üretici birliği olursa bu iş çok çabuk çözülür; kimse kafasına göre fatura uygulayamaz ve yüksek fiyatlara satamaz. Üreticiyle tüketici arasındaki mesafeyi koruyabilmemiz için araya bu üretici birliklerini sokmak zorundayız. Kötü bir kara tablo çizmemizin anlamı yok. Şu anda üreticimiz sahaya indi ve tarlalarda yeni üretim başladı. Allah nasip ederse nisan ayı bereket ayı olacak. Halkımıza şu müjdeyi verebiliriz: 10-20 liraya bizim sattığımız marulu belki 50 liraya tüketebilirler ama bilin ki bu fiyat üreticideki fiyat değildir. İnşallah bu denge kurulur ve biz de üretmeye devam ederiz."

CHANG

HAL YASASI ÇIKARILMADI. BUNUN SEBEBİNİ KOMİSYONCUYA SORDUĞUMDA, DENİZE SIFIR LÜKS KONUTUNUN BALKONUNDA KEYİFLİ BİR SIRITIŞLA ŞU CEVABI ALDIM : "ÇIKARAMAZ ÇÜNKİ İPLERİ BİZİM ELİMİZDE"

Hakk

İsyan ettirsin hak bu millete. Bir birine güven kalmamış,ahlak bozulmuş. 3-5 kişi bir araya gelip ürününü aradaki çakalları kaldırıp hem üretici hem tüketici için daha uygun fiyata sunamıyor. Kurbanda ekonomik faydayı bir düşünün
