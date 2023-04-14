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Kadın - Aile Sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir | Airfryer alanlar dikkat!
Kadın - Aile

Sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir | Airfryer alanlar dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 10:45:00 -
Sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir | Airfryer alanlar dikkat!

Son zamanlarda 'Airfryer' bir diğer ismiyle hava fritözlerine ilgi arttı. Neredeyse herkes bu cihazlardan edindi. Uzman isim, az yağ ile sağlıklı gıdalar pişirdiği düşünülen makinelerin sanıldığı kadar masum olmadığını belirtti.

Airfryer yani hava fritözü son dönemin en revaçta olan mutfak aletleri arasında yer alıyor. Farklı birçok yemek çeşidini pratik ve kısa sürede pişirme olanağı sağlayan Airfryer’ın gerçekten sağlıklı olup olmadığına dair kafalarda soru işaretleri de oluşuyor. Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “Airfryer ile kızartılmış yiyecekler teknik olarak derin kızartmadan daha sağlıklı olsa da, potansiyel zararları bulunuyor” dedi.

Mutfakta uzun zaman geçirmek istemeyenlerin tercihi haline gelen Airfryer, zamandan sağladığı tasarrufla birçok yemek çeşidini kısa sürede hazırlama kolaylığı sunuyor. Yüksek ısı ile yiyecekleri daha hızlı pişirmesi, “Besinlerdeki değer kaybına neden olur mu?” sorularını da beraberinde getiriyor. Airfryer ile pişirilen yiyeceklerin, diğer pişirme yöntemlerine göre daha az değer kaybına neden olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, Airfryer ile yapılan kızartma işleminin akrilamid gibi kanser gelişimiyle bağlantılı bazı bileşiklerin oluşmasına neden olabileceğini belirtti.

“Temel besin maddelerini kaybedebilir”

Çok az yağda, hatta bazen hiç yağ kullanmadan kısa süre içinde yemek yapmanın kolay yolu haline gelen Airfryer, son dönemin en popüler mutfak aleti oldu. Yüksek ısı ile yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlayan Airfryer yani hava fritözünün diğer yöntemlere göre daha az besin kaybı oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “En sağlıklı yiyecekler bile pişirme işlemi sırasında temel besin maddelerini kaybedebilir. Haşlanmış veya ızgarada pişirilmiş sebzeler ve etler besin değerinin yüzde 40’ını veya daha fazlasını kaybedebilir. Bunun yanı sıra, Airfryer’da kullanılan pişirme sepetleri yiyeceğin ısı kaynağıyla doğrudan temas etmesini önler. Kuru ısıyı sirküle etme yöntemini fritözün yiyeceği koruyan pişirme alanı tasarımıyla birleşerek, yiyeceklerdeki temel besin maddelerinin diğer pişirme yöntemlerine göre daha az kayba uğramasını sağlar” şeklinde belirtti.

Kansere neden olduğuna dair kesinlik yok

Airfryer kullanımının sağlık açısından etkisini değerlendiren Aydın, “Airfryer ile kızartılmış yiyecekler, teknik olarak derin kızartmadan daha sağlıklı olsa da kızarmış yiyeceklerin potansiyel zararları bulunuyor. Hava fritözlerini günlük olarak kullanmak; kilo alımı, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara sebebiyet verebilir” dedi.

Özellikle et ürünlerinin yüksek ısıda pişirilmesinin, kanser tehlikesini artırdığı söyleniyor. Airfryer’ın kansere neden olduğuna dair bir kesinlik olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “Hava ile kızartma işlemi, akrilamid gibi kanser gelişimiyle bağlantılı bazı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Akrilamidler, muhtemel kanserojenler olarak sınıflandırılan kimyasallardır. Bununla birlikte, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik aminler, etin yüksek ısıda pişirilmesinden kaynaklı oluşabilmekte” dedi.
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