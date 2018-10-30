Türkiye’de her on çocuktan biri astım, beş çocuktan biri ise alerji hastası. Cukkası doldukça rezidanslara tıkışan "modern yaşam"lı, abur cubur beslenmeli ve sözde temiz yani aşırı hijyen budalası aile tipi oranı hızla artırıyor.

Paralı ebeveynlerin çocuklarını hastalıklardan korumak için fazla hijyen ortamı oluşturması, çocukların artık dışarıda değil evde telefon, tablet, oyun konsülü, bilgisayar başında vakit geçirmesi alerji vakalarının artışındaki temel sebepler.. Yani cukkalı görgüsüz şehirleşme alerjiyi beraberinde getiriyor.

Sanayileşen Toplumun Hastalığı: Alerji

ABD, Avusturya, İngiltere gibi sanayileşmenin daha ileri olduğu ülkelerde astım ve alerji vakaları daha fazla ve ağır şekilde görülüyor. Biz henüz o çapta olmadığımız için ne çok hafif ne çok ağır fakat orta astımın çok yoğun olduğu bir durumdayız.

Alerji Tüm Vücudu Etkiler!

Alerji sadece bronşları değil burnu, cildi, mideyi tüm vücudu etkiler. Alerjik çocuğun burnu tıkalı olur.

Bunun üzerine bir de nezle ve gribin getirdiği tıkanıklık eklendiğinde enfeksiyonun atlatılması güçleşir. Virüs ile başlayan enfeksiyon sinüzite dönüşür.

Sinüzit sanıldığı gibi baş ağrısı ve ateşle seyretmez. Çocukta çok hafif sadece bir burun tıkanıklığına eşlik eden burun akıntısı veya geniz akıntısı ile seyredebilir ki, bunu çocuk boğazını temizleyerek balgamla atar.

Hafif gıcık gibi görünen tablo aslında burun tıkanıklığıyla bir arada olduğunda - eğer normal soğuk algınlığı süresi olan on günden uzun sürmüşse- sinüzit teşhisi konur.

Eğer tablo on iki haftadan uzun sürerse buna ‘Kronik Sinüzit’ denir.

BAKIN NASIL TETİKLENİYOR

Geniz akıntısı bronşlara damlamaya başladığında astım tablosu gündeme gelir.

Astım atakları kronikleştiğinde akciğerler de hava solumaya başlar, diyafram aşağıya itilir.

Diyafram aşağıya itilince mide başı gevşer ve reflü ortaya çıkar. Reflü mideden yukarı asit kaçağı olmasıdır.

Mideden asit geldikçe hem akciğerlere hem burna kaçar. Bu asit tabloyu daha da kronikleştirdiği için reflünün yol açtığı sinüzitli astım tablosu patlak verir!

Sonuç olarak; astım reflüye, reflü astıma ve sinüzite neden olur. Mide, akciğerler, burun, ses telleri bir bütün olarak bu tablodan etkilenir.

HADİ DOLAŞ DUR HASTANEDE!

Tabii ki bu kısır döngüyü kırmak için alerjiyi aynı zamanda reflüyü tedavi etmek gerekir.

Sinüzit için KBB’ye,

mide için gastroenterolog,

akciğerler için göğüs hastalıkları uzmanına gidilir.

Hastalığın gerçek sebebi bilinmediği için sonuca ulaşılamaz.



Hepsinin temelinde alerji vardır. Alerji burunda alerjik nezle, akciğerde alerjik astım, midede reflü yapar. Alerjiyi tedavi etmezseniz sadece son noktaları tedavi etmiş oluyorsunuz kök boşta kalıyor.

Onun için verilen ilaçları kestiğinizde bütün hastalık geri gelir. Temeldeki alerji tedavi edildiğinde yukarıdaki üç problem de çözülür.

Alerjinin tedavisi ise bir alerjinin neden olduğunu anlamakla başlar. Sebebi bulunursa sonuca da daha zahmetsiz ulaşılır. Bağışıklık sistemi alerjik tepki verecek durumdan uzaklaştırılmadığı sürece kökten çözüme ulaşılmaz.

Yüz yıllık bir tedavi

Alerji aşısı yüz yıllık bir tedavidir. İğne aşı alerjik maddenin artan dozlarda vücuda zerk edilmesidir. Zaman içinde bir takım yan etkileri ortaya çıktı.

Bir başka yöntem; yan etki yapmayacak şekilde alerjik olunan madde dil altından vücuda emdirilip, vücudun onu yavaş yavaş emip, ona karşı bir tolerans geliştirmesidir. Çok yavaş ve sabır gerektiren bir süreç ama o maddeyle hayatın ileriki zamanlarında temas edildiğinde artık bronşlarda, burundaki o ödem, yangı ortaya çıkmaz.

Halk dilinde buna ‘dil altı alerji aşısı’ denir.

Hiperaktif damgası

Gece uykusu çocuk için çok önemlidir, ders başarısını da doğrudan etkiler. Bu çocuklar yanlış bir şekilde hiperaktif olarak bile tanımlanabilir. Bunun iki sebebi vardır.

1 - Alerji burun tıkanıklığı yaptığı için uyku apnesine sebep olur. Çocuğun nefesinin -20 saniyeyi bulan süre- durup sonra aniden nefes alması uykusunu böler.

2 - Sabaha karşı vücutta kortizon seviyesi düştüğü için alerjik astım öksürerek uyanmayla kendini gösterir. Aile onu ilaçlarla iyileştirmeye gayret eder. Bu sırada uyku bölündüğü için çocuk uykusuz kalır ve gündüz dikkatini yoğunlaştırmak da zorlanır.



Öksürük atakları gündüze de sarktığı için çocuk öksürük, hırıltı ve nefes darlığı nedeniyle gündüz okula gidemez. Başarısızlık gündeme gelir. Öksürerek dikkati böler ve bir kısır döngü içine girilir.

Doğru Bilinen Yanlışlar…

Alerji tedavisi ile ilgili bilinen yanlış bilgiler vardır.



Mesela alerji için “büyüdükçe geçer” demek!.

Oysa geçen alerji değil astımdır. Ergenlik çağına giren çocuğun bronşları erişkin boyutuna yaklaştıkça daha az belirti vermeye başlar. Ergenlikte hastalığın geçtiği sanılır. Halbuki geçme ihtimali %50’dir.

Geçmediği fark edildiğinde iş işten geçmiş olur. Çünkü alerji aşı tedavisi ne kadar erken yapılırsa o kadar faydalıdır.