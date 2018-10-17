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Sanayi üretim endeksi ağustosta yüzde 1,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:20
Sanayi üretim endeksi ağustosta yüzde 1,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalış kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksinin ağustosta piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, “Veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:20
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. sanayi üretim endeksi
  3. sanayi üretimi
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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