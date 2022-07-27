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Aktüel Samsun'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Samsun'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci toplam 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 20:38:00 -
Samsun'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlkadım ilçesi çevre yolu Canik istikametine seyreden Adem T. idaresindeki 55 VH 712 plakalı ambulans ve Hayri İ. yönetimindeki 55 LY 138 plakalı okul servisi ile sürücüsü öğrenilemeyen 2 özel harekat polisinin bulunduğu 35 SD 9128 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 polis memuru, okul servisindeki 1 öğrenci, 1 veli ve 5 okul personeli yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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