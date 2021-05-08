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Gündem Şam kapısının önemi nedir? Şam kapısı nerede?
Gündem

Şam kapısının önemi nedir? Şam kapısı nerede?

Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Şam Kapısı, işgalci İsrail tarafından ses bombaları ile saldırıya uğruyor. Dünyanın seyrettiği İslam aleminin ise endişe ve üzüntü ile takip ettiği Mescid-i Aksa'da yaşanan işgalde Şam kapısı hakkında detaylar merak kazandı. Peki, Şam kapısının önemi nedir? Şam kapısı nerede?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:14:00 -
Şam kapısının önemi nedir? Şam kapısı nerede?

İsrail polisi, Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulundu. Kadir Gecesinde ise Şam kapısına düzenlenen saldırılar sürüyor. Peki, Şam kapısının önemi nedir? Şam kapısı nerede?

Şam kapısı nerededir?

Şam Kapısı (Arapça: باب العمود) (diğer isimleri: Bab el-Amud, Nablus Kapısı, Shechem Kapısı, Kolonlar Kapısı), Kudüs'ün doğu bölümünde; Eski Kudüs denen tarihi kısmında yer alan önemli bir sur kapısıdır. Kudüs'ü çevreleyen 4 km. uzunluğundaki surlarda bulunan 7 kapıdan sadece en büyüğü değil çoğu turistlerin fikrine göre en güzelidir. Kapı Süleyman Surları üzerinde bulunur, kapının hemen önünde ise Sultan Süleyman Caddesi geçer. Yine cadde üzerindeki bugün mesken olarak kullanılan Osmanlı yapısı Kudüs Mevlevihanesi'ne yakındır.

Şam Kapısı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1542 yılında, Kudüs surlarının onarımlarının kapsamında inşa ettirildi. İki kulesi bulunan kapı Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı bölgenin merkezindedir. Kapı şehrin Arap Pazarının ve çarşısının başlangıcında yer alır. Diğer surlar ve kapılar içinde estetik görünümüyle dikkat çeker.

Şam kapısının önemi nedir?

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab El-Amud (Şam Kapısı) müslümanlar için sembol niteliğindedir. 

Osmanlı döneminde Kudüs kenti ulaşım araçlarının son durağı olan ve tarih kitaplarının, İngiliz mandası döneminde Filistinli devrimcilerin idam yeri olarak tanımladığı Şam Kapısı, son yıllarda da Doğu Kudüs kentindeki çeşitli siyasi ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Arap Baharının başladığı 2011'de rejim karşıtı Arap halklarına destek için Kudüslülerin düzenlediği gösterilerle de gündeme gelen Şam Kapısı, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma ve İsrail yönetiminin Yahudi yerleşim politikalarını protesto gibi çeşitli gösteri, yürüyüş ve oturum eylemlerinin yapıldığı yer olarak da biliniyor.

İsrail'e bağlı belediyenin yasaklı uygulamalarından önce Filistinlilerin meyve sebzelerini satmak için pazar açtığı Şam Kapısı çevresinde, 2015'ten bu yana "İsrail askerileri ile Yahudi yerleşimcilere karşı bıçaklı eylem girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle birçok Filistinli öldürüldü.

Kudüslü tarihçi Muhammed Mustafa, Şam Kapısı'nın sık sık gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle artık siyasi bir simgeye sahip olduğuna işaret ederek, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı Kudüslülerin yaptığı gösterilerin başlangıç noktası olduğunu kaydetti.

Şam Kapısı'nın Filistinliler tarafından toplanma ve etkinlik yeri olarak seçilmesinin İsrail'i endişelendirdiğini söyleyen Mustafa, bu nedenle İsrail polisinin, Şam Kapısı bölgesinde düzenlenen her türlü gösteri ve etkinliğe müdahale ettiğine dikkati çekti.

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