Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."