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Aktüel Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 18:08:00 -
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

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