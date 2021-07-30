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Aktüel Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi
Aktüel

Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:10:00 -
Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

 

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