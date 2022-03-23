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Aktüel Sakarya'da uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu!

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 17:52:00 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu!

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli enselendi.

Şüphelilerin üst araması, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 148,36 gram esrar, 485 gram bonzai, 12,14 gram metamfetamin ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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