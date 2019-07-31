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Sağlıklı gıdalar yanlış zamanda tüketilirse bakın nelere yol açıyor!

Doğada bulunan birçok şey doğru tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Gıdaların ölçülü tüketilmesi kadar doğru zamanda yenmesi son derece önemli. İşte, yanlış zamanda tüketildiğinde yarar değil zarar veren 7 gıda...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
Sağlıklı gıdalar yanlış zamanda tüketilirse bakın nelere yol açıyor!

Son yıllarda hazır yemekler, paketlenmiş ürünler ve elbette hareketsizlik obezitenin çığ gibi büyümesine sebep oldu. Tüm dünya obezite ve bu durumun yol açtığı hastalıklara uğraşmaya başladı. Hal böyle olunca bir yandan da sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesine yönelik kampanyalar yürütülür oldu. Kalori alımına dikkat edip hazır yiyecek ve içeceklerden uzak durmak sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilk kuralı. İkinci kural ise doğanın insanlara sunduğu faydalı ürünleri tüketmekten geçiyor. Ancak bir şartla! Sağlıklı olduğu bilinen gıdalar ölçülü tüketilmesinin yanı sıra doğru zamanda yenmeli. Yanlış zamanda yenilen gıdalar önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yanlış zamanlama ile tüketildiklerinde sağlıklı değil zararlı hale gelen 7 gıda:

1. Muz

Muz iyi bir potasyum ve lif deposudur. Hızlıca kana karışan muz iyi bir enerji kaynağıdır. Birçok kişi güne enerjik başlamak için kahvaltıda muz tüketmeye özen gösteriyor. Ancak aç karna tüketilen muz aniden kan şekerini yükseltiyor. Kısa süreli enerji veren muz birkaç saat sonra kendinizi yorgun hissetmenize sebep oluyor. Muzun sağlığınız için yararlı olmasını istiyorsanız; ara öğün olarak bu leziz meyveyi yemenizi öneririz.

2. Kahve

Güne kahve içerek başlayanların sayısı bir hayli fazladır. Ancak uyanır uyanmaz aç karna içilen kahve kafeinin sağladığı enerjiyi bir hayli az hissetmenize yol açar. Bu nedenle uyanır uyanmaz değil midenize birkaç parça yiyecek girdikten sonra kahve içmeniz daha faydalı olacaktır.

3. Süt

Birçok kişi çocukluk yaşlarından itibaren güne sütle başlamayı sever. Ancak yetişkinler için süt aç karna içildiğinde yararlı değil zararlı hale gelir. Aç karna içilen süt karın ve mide ağrılarına yol açabilir.

4. Et

 

Et sağlıklı bir beden için en önemli protein kaynaklarındandır. Et tüketmek son derece önemli olmasına rağmen doğru zamanda yemek de çok kıymetlidir. Et yemeklerini uyumadan üç saat kadar önce yerseniz; kilo almanız kolaylaşır.

5. Fasulye

 Fasulye sofralarımızın en leziz yemeklerini hazırlamamıza yardımcı olur. Bu leziz yemeği doğru zamanda tüketmek son derece önemlidir. Akşam yemeğinde fasulye yerseniz büyük ihtimalle bütün gece sindirim sistemi sorunu yaşarsınız.

6. Elma

Elma son derece lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Akşam saatlerinde tüketilen elma bütün gece sindirim sistemi sorunlarına yol açar.

7. Yoğurt

Sağlıklı bir beden için her gün yoğurt tüketilmelidir. Ancak yoğurt aç karna kesinlikle yenmemelidir. Güne yoğurtla başlamak ya da ana yemekten önce yoğurt yemek mide sorunları yaşamanıza neden olabilir.

 

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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