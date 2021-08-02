Sadakataşı’ndan Van’a acil yardım

Van’da yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören ailelere,bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Siirt Temsilciliği ekipleri tarafından acil yardım ulaştırıldı.

150 aileye acil yardım

Van’ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı 21 mahallede etkili olan yağışlar sonrası 32 ev kullanılamaz hale gelirken, 900 hayvan telef oldu. Bölgeye ulaşan Sadakataşı Derneği acil yardım ekipleri ilk olarakselde evleri zarar gören 150 aileye gıda kolisi, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı yaptı.





Acil ihtiyaç malzemeleri

Bölgede bulunan Sadakataşı ekiplerisu, battaniye, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi.Dernek bölgede yaşanan kriz bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

Yardımlar devam edecek

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Van’da yaşanan sel felaketi sonrasında kardeşlerimize yardım ulaştırmak için Siirt Temsilciliğimize bağlı ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda, hijyen ürünleri ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgeye acil yardım ulaştırarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Van’da yaşanan sel felaketi sonrası Sadakataşı’nın başlatmış olduğu acil yardımlara destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilir, TÜRKİYE yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.