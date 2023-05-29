Saçtaki egzamayı geçiren yöntem! Sistem edenler: Saçına bakanın vazgeçemediği o olay tarif gören yaptı

ÇEŞİTLİ GÜZELLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILMAKTADIR

Tesbih ağacı Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişmektedir. Uzmanlar, tesbih ağacının insan sağlığı için çok yaralı olduğunu ortaya koydu. Bir çok hastalığın çaresi olarak kullanılan tesbih ağacı dünya çapında halk il/acları olarak geniş bir kullanım geçmişine sahiptir. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir. Çeşitli güzellik ürünlerinde de kullanılan tesbih ağacı, cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

SAÇ DERİSİNİ BESLEMEKTEDİR

Yapılan araştırmalara göre tesbih ağacı aynı zamanda saç derisi besleyen yağ asidi içermektedir. Bu sayede saçlar nemlenerek, parlak ve canlı bir hale gelir.

SAÇTA OLUŞAN EGZAMAYA İYİ GELİYOR

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİTLERDEN HIZLICA KURTULMANIZI SAĞLAMAKTADIR

Tesbih ağacının bir diğer adı da neem ağacıdır. Tesbih ağacının faydaları arasında saçta oluşan bit ve böceklenmeleri önlemesi de yer almaktadır. İçerdiği insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerden hızlıca kurtulmanızı sağlar.

TESBİH AĞACI YAĞI İLE SAÇ MASKESİ

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı

3 çorba kaşığı avokado yağı

4-5 damla lavanta yağı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Halsizliğin ve unutkanlığın ilacı! B vitamininin bulunduğu 3 besin! Bakın ne: hemen satın alın, şimşek hızında deva olacak → TIKLAYINIZ