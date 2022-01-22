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Aktüel Saat 04.53'te bakın ne yapmış! Esra Hankulu davasında sıcak gelişme
Aktüel

Saat 04.53'te bakın ne yapmış! Esra Hankulu davasında sıcak gelişme

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Ümitcan Uygun'un olay gecesi Hankulu'nun telefonunun SIM kartı ile kendi telefonunun SIM kartını değiştirdiği ortaya çıktı. İletişim tespit tutanağına göre Uygun, SIM kartlarını değiştirdikten sonra Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:11:00 -
Saat 04.53'te bakın ne yapmış! Esra Hankulu davasında sıcak gelişme

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dosyaya giren iletişim tespit tutanağı dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Buna göre sanık Ümitcan Uygun olay gecesi genç kızın telefonunun SIM kartıyla kendisininkini değiştirdi.

SIM kartların, Uygun'un uyuduklarını ileri sürdüğü saatlerde 04.53'te değiştirildiği tespit edildi. Sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildiği de saptandı.

İletişim tespit tutanağından başka önemli bilgiler de var. Uygun, evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu, ölüm haberini diğer sanıkların kendisini araması sonucu öğrendiğini iddia etmişti. Fakat iletişim tespit tutanağına göre Uygun diğer sanıklar kendisini aramadan önce 5 kez Hankulu'nun telefonunu aradı ancak telefona cevap veren olmadı.

Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına da bakmış!

Uygun'un olay gecesi ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına baktığı da ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun'un yakalanmadan önce de kendisiyle ilgili bir son dakika haberi olup olmadığını kontrol ettiği anlaşıldı.

Ne olmuştu?

25 yaşındaki Esra Hankulu 3 Ağustos 2021'de ölü bulunmuş, olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Müebbet hapis cezası istemi

Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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