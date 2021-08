RTÜK’ten yangın bölgesindeki yayıncıya destek

yeniakit.com.tr

RTÜK, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında tüm bölge halkıyla birlikte mağdur olan yayıncıları unutmadı. Üst Kurul, yangınla ilgili gelişmeleri izleyici ve dinleyicilerine fedakârca an be an aktaran yerel radyo ve televizyon yayıncılarına önemli bir destek sağladı.

3 ay ertelendi

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerindeki yayıncıların durumlarını görüştü. Toplantıda adı geçen illerdeki medya hizmet sağlayıcı kuruluşların“Üst Kurul Payı” ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi kararı oy birliğiyle alındı. Buna göre, 2021 Mayıs ayında elde edilip 2021 Haziran ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ağustos 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihi 20 Kasım 2021’e, 2021 Haziran ayında elde edilip 2021 Temmuz ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Eylül 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihi 20 Aralık 2021’e ve 2021 Temmuz ayında elde edilip 2021 Ağustos ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ekim 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihi 20 Ocak 2022 tarihlerine ertelendi.

Şahin: “Bilinçli habercilik yapan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”

Kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul olarak tüm medyanın yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, halkın haber alma ihtiyacını karşılayan yayıncı kuruluşlarımızın özverili çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Şahin şöyle devam etti: “Ülkemizin çeşitli noktalarında baş gösteren yangın felaketi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak yayıncılarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz.Yöre halkımız yüce gönüllülüğünü ve vefakâr tutumunu göstererek resmi görevlilerle birlikte canı gönülden yangınlara müdahale etmiştir. Halkımız ve devlet çalışanlarımız sadece ormanları kurtarmayı kendilerine görev bilmemiş orman içinde yaşayan tüm canlıları, kendi hayatlarını da tehlikeye atarak, kurtarma görevini fedakârca üstlenmişlerdir.Biz de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak fedakârca çalışıp en doğru haberi ve bilgilendirmeyi sumaya çalışan yerel televizyon ve radyo yayıncıların arkasında duruyor bilinçli yayıncılığı desteklemeyi sürdürüyoruz. Kriz dönemi haberciliğinde medyamızın her zamankinden daha titiz ve dikkatli davranması gerektiğini biliyoruz. Bunu örnek olaylarla da müşahede ettik. Bu vesile ile ulusal ya da yerel fark etmez, halkımızı doğru bilgilendirmek adına bilinçli habercilik yapan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”