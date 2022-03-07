RS Otomotiv Grubu Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’nde
RS Otomotiv Grubu, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.
3-5 Mart 2022 tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen fuarın aynı zamanda sponsorlarından olan RS Otomotiv Grubu, RS Oto Ekspertiz, RS Servis ve RS Boyasız Onarım markalarıyla katılım sağlarken konuya ilişkin görüşlerini paylaşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Kurulduğu günden bu yana sigorta sektörüne önemli katma değerler sağlayan bir şirket olarak, kamu, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleriyle ilişkilerin gelişiminde rol üstleneceğine inandığımız Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katılım sağlamaktan ve sponsorlarından olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.